Granja registra maior chuvas do Ceará no dia; veja previsão

As precipitações foram registradas em, pelo menos, 59 cidades do Estado

O município de Granja, a 332,3 km de Fortaleza, registrou a maior quantidade de chuva no Ceará entre as 7 horas de terça-feira, 20, e as 7 horas desta quarta-feira, 21, com 210 milímetros (mm) detectados (posto: Adrianopolis). As precipitações foram registradas em, pelo menos, 59 cidades do Estado. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Logo atrás de Granja, estão os municípios de São Gonçalo do Amarante (posto: Santo Amaro), com 102 mm, Morada Nova (posto: Fazenda Lacraia), com 75.1 mm, e Crateús (posto: Monte Nebo), com 63 mm. A Capital (posto: Caça e Pesca) registrou 62 mm.