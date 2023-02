Polícia apreende carga de combustíveis transportados de forma irregular no Ceará

Três galões de gasolina e dois de óleo diesel foram apreendidos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), nessa sexta-feira, 24. Francisco Ferreira dos Santos, de 38 anos, era o motorista que transportava o material de forma irregular e foi multado. A ação ocorreu no município de Trairi, no centro norte do Estado do Ceará.

A Polícia Civil avistou a camionete transportando galões de combustíveis na carroceria enquanto realizava diligências pela região. A ordem de parada foi dada, e, ao ser realizada a abordagem ao veículo e ao condutor, foram encontrados os galões.

Ao ser encaminhado até a Delegacia Municipal de Trairi, o condutor do veículo foi multado por crime ambiental, conforme o artigo 56 da Lei que versa sobre transporte de substâncias, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.

