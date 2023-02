71 kg de maconha apreendidos em Canoa Quebrada

A droga foi encontrada em um terreno em Córrego dos Rodrigues durante operação do CPRaio nesta terça-feira, 14 de fevereiro

Mais de 71 kg de maconha foram apreendidos na praia de Canoa Quebrada pelo Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) na manhã desta terça-feira, 14 de fevereiro.

O material apreendido foi encontrado em um terreno na localidade de Córrego dos Rodrigues, em Aracati, há 147,3 km de Fortaleza.

A operação foi realizada em decorrência de uma denúncia de que a quantia de drogas havia chegado ao município. Com a apreensão, a droga foi encaminhada à Delegacia Regional de Aracati e um inquérito policial foi instaurado.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deve investigar o caso para identificar o proprietário do material apreendido.

Durante a operação, o proprietário de um estabelecimento comercial próximo ao terreno onde a droga foi encontrada foi preso e autuado por posse de uma espingarda e munições.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), o homem foi autuado em flagrante e seu envolvimento em outros crimes na região segue sendo investigado pela PC-CE.



