Canoa Quebrada: Polícia apreende mais de 30 quilos de maconha

Denúncia de moradores em Canoa Quebrada levou à ação, que encontrou cerca de 33 kg de maconha em duas variedades; Polícia não encontrou suspeitos no local

Uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na tarde desse sábado, 7, resultou na apreensão de mais de 30 quilos de maconha. O caso ocorreu na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, no Litoral Leste do Estado.

Moradores da região fizeram a denúncia de um carregamento de drogas que estaria escondido em um terreno. Após buscas, os policiais encontraram os entorpecentes enterrados em tambores de plástico.

Ao todo, foram apreendidos 33,345 kg de drogas. Destes, 31,194 são de maconha comum e 2,151 são de skunk, uma variedade mais potente da planta.

Nenhum suspeito foi identificado como proprietário das drogas e não houve prisões. O material foi encaminhado à Delegacia Regional de Aracati, e as investigações estão a cargo da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

