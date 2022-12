Adolescente é apreendido por posse de armas e tráfico de drogas em Aracati

Com o apoio do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), a Polícia Militar do Ceará (PC-CE) apreendeu um adolescente por cometer ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no distrito de Canoa Quebrada, em Aracati, a 143,7 km de Fortaleza.

Os agentes estavam em patrulha pela localidade quando souberam que uma pessoa andava armada e comercializando drogas. Rapidamente, os policiais identificaram o suspeito, um adolescente de 17 anos, em uma casa. Ao ser questionado pelos atos, o suspeito disse que tinha uma arma e certa quantidade de drogas no local onde ele estava.

Ele mostrou ainda outro lugar por perto, onde havia outra quantidade de drogas e mais uma arma de fogo. Ao todo, foi apreendido 820 gramas de maconha, duas armas de fogo de calibre 38, seis munições, uma balança de precisão e aparelhos celulares.

O suspeito, que conta com ficha por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, foi levado para a Delegacia Regional de Aracati, onde foi registrado o ato infracional.



