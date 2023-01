Homem suspeito de estuprar criança no Ceará é preso em Pernambuco

Um homem, de 58 anos, suspeito de estuprar uma criança de 7 anos, foi preso nesta última terça-feira, 24, em Paulista, em Pernambuco. O crime aconteceu em 2020 no município de Aracati, a 147,3 km de Fortaleza, e o supeito tinha fugido após cometer o crime.

A investigação é da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que teve apoio da Polícia Civil de Pernambuco para efetuar a prisão.

De acordo com as investigações, o homem seria vizinho da vítima e induzia a criança com oferta de dinheiro para os atos sexuais. Ele também é suspeito de ter abusado da própria filha.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Aracati: (88) 3446 2601



