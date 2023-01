PMs recuperam celular roubado de motociclista de aplicativo e prendem suspeitos

O caso foi registrado na Praia do Futuro, em Fortaleza, neste sábado, 7.

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) recuperaram o aparelho celular roubado de um motociclista por aplicativo, prenderam um suspeito e apreenderam um adolescente. O caso foi registrado na Praia do Futuro, em Fortaleza, neste sábado, 7.

O profissional foi acionado por meio do aplicativo de transporte, mas ao chegar de encontro ao cliente, ele foi surpreendido por um criminoso armado a faca que roubou o aparelho celular. O homem fugiu e embarcou em um automóvel Gol de cor prata.

Em posse da localização do aparelho celular fornecida pela vítima, os policiais foram até o local, no Serviluz, onde foram encontrados os suspeitos, a faca, o carro e o aparelho celular. Dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).



