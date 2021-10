Praia de Majorlândia, em Aracati, recebe estação do Praia Acessível

As estações do Praia Acessível em Fortaleza e Caucaia já atenderam cerca de oito mil pessoas. O terceiro equipamento do projeto, instalado em Aracati, funcionará mediante agendamento

A praia de Majorlândia, localizada no município de Aracati, recebe nesta sexta-feira, 15, a terceira estação do projeto Praia Acessível, iniciativa que possibilita que pessoas com deficiência, pessoas idosas e com baixa mobilidade tenham acesso ao mar. O equipamento fica localizado ao lado direito do platô, e dispõe de três cadeiras anfíbias, quatro esteiras e material esportivo como vôlei adaptado, frescobol, piscina plástica, cadeiras, mesa e guarda-sóis.

Além disso, equipe com técnicos e guarda-vidas já foi qualificada para atender ao público local e aos turistas que desejarem conhecer e utilizar o projeto. A unidade funcionará de quarta a sexta-feira, das 9 às 12 horas, mediante agendamento pelo telefone da Secretaria de Cidadania e Assistência Social de Aracati.

O Governo do Ceará investiu cerca de R$ 188 mil no projeto. Idealizado pela primeira-dama Onélia Santana, o Praia Acessível integra o pilar Tempo de Brincar do programa Mais Infância Ceará, e é realizado pela Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) por meio do programa Ceará Acessível.

Até o momento, aproximadamente 8 mil pessoas já foram atendidas nas estações do Praia Acessível de Fortaleza e da praia do Cumbuco, no município de Caucaia. Já o programa Mais Infância entregou 314 equipamentos, sendo 159 brinquedopraças; 66 Centros de Educação Infantil; 36 brinquedocreches; 25 Praças Mais Infância; 20 Núcleos de Estimulação Precoce; e um Complexo Social.

Serviço

Praia Acessível Majorlândia

Telefone para agendamento: (88) 3421-4844



