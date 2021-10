Três bairros de Fortaleza recebem complexos educacionais com atividades para crianças e adultos

Os bairros João XXIII, Cristo Redentor e Curió foram escolhidos como sede dos primeiros Complexos Sociais Mais Infância. O equipamento, construído e mantido pelo Governo do Estado, faz parte do programa Mais Infância Ceará e deve promover atividades educativas e culturais no contraturno escolar para crianças e jovens. Além disso, serão oferecidos cursos para adultos e idosos das comunidades. De acordo com o governador Camilo Santana, os três bairros foram selecionados devido à situação de vulnerabilidade socioeconômica dos moradores.

Durante a inauguração do primeiro, no bairro João XXIII, o governador também confirmou a construção de outro complexo no Interior do Estado. “O critério foi construir em áreas mais vulneráveis e espaços que o Estado ou a Prefeitura já tinham disponíveis”, disse em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 13. O valor utilizado na construção do espaço foi de R$ 4 milhões, e, segundo Camilo, a manutenção anual precisará de uma verba semelhante. A unidade do bairro Cristo Redentor deve ser inaugurada dia 30 de outubro, já a do bairro Curió ainda não tem data definida para ficar pronta.

Cerca de 800 pessoas devem ser beneficiadas com cursos no complexo, conforme informações da primeira-dama Onélia Santana, idealizadora do programa Mais Infância Ceará. “Acreditamos em investir na criança a partir da família. Então, nós precisamos acolher a mãe dessa criança, o irmão, o avô. Porque ele vai trazer a criança e também fazer uma atividade cultural, esportiva e de capacitação profissional”, explicou.

Cursos de preparação de salgados, de manicure e pedicure, de cabeleireiro e de informática, incluindo gestão de redes sociais e edição de texto e imagem, serão alguns disponíveis também para adultos do bairro.

“Nós trabalhamos muito a integração entre a criança e a família, a parentalidade pra nós é algo muito importante. De nada adianta a criança brincar só, se ela não tem esse convívio. Para fortalecer a competência socioemocional da criança, é preciso que a família esteja presente”, disse Socorro França, titular da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), que executa o projeto.

O espaço feito para atender diversos públicos da comunidade, segundo Socorro, ainda conta com aulas de robótica para adolescentes a partir de 12 anos. Os alunos a partir de 6 anos poderão se inscrever para fazer esportes, como futebol de salão e muay thai, além de danças como balé, dança contemporânea e zumba. Aulas de música, com turmas de canto coral, teclado e violão, também estarão disponíveis.

Inscrições

Para Franceli Almeida, 41, o espaço é uma oportunidade para que seu filho Arthur, 3, brinque com segurança enquanto ela faz cursos. “Eu já peguei todo o catálogo. Vou fazer o curso de salgados, porque dá para vender depois e ter uma renda, e o de informática, porque aí posso arrumar outro tipo de emprego”, disse.

Franceli está desempregada e há dois meses mora em um abrigo familiar no bairro João XXIII. “Nós do abrigo ficamos muito felizes. Aqui é onde as crianças vão poder brincar e ter um espaço adequado”.

As inscrições para os cursos que Franceli pretende fazer e para os demais já começaram nesta quarta-feira, 13. Para participar, é necessário levar cópia de documento oficial com foto ou da certidão de nascimento, cópia do CPF do aluno ou do responsável, comprovante de escolaridade, cópia do comprovante de residência, cópia do Número de Identificação Social (NIS) e apresentar o cartão de vacinação contra a Covid-19.

Responsáveis por crianças e adolescentes que serão alunos do complexo também precisam levar documentos, como cópia do documento oficial com foto e comprovante de residência.

As aulas dos cursos de cabeleireiro, manicure e pedicure, formação de salgadeiro, musicais, esportes e danças iniciam no dia 18 de outubro, segunda-feira. Os demais cursos, como os de informática e robótica, têm aulas a partir do dia 25 de outubro.



