Brinquedopraça é inaugurada no Parque Adahil Barreto, em Fortaleza

O espaço conta com brinquedos inclusivos, que permitem que bebês de colo e crianças com deficiência possam participar das brincadeiras. O Ceará conta com 159 brinquedopraças em todo o território

Uma nova brinquedopraça foi inaugurada, na tarde dessa quinta-feira, 14, no Parque Estadual do Cocó — Área Adahil Barreto, em Fortaleza. Com área de 300 metros quadrados e investimento de R$ 160 mil, o espaço possui piso emborrachado anti-impacto, gradil e dez brinquedos infantis. No total, o Ceará conta com 159 brinquedopraças, ação do Programa Mais Infância Ceará.

No espaço, existem duas casinhas duplas, sendo uma com ponte de playground e outra com ponte de eucalipto, escorregadores com balanço triplo, duas gangorras, dois brinquedos em mola, uma gangorra dupla frontal e um balanço frontal, estes dois últimos brinquedos inclusivos, o que permite que bebês de colo e crianças com deficiência possam frequentar o espaço.

Presente no evento, a primeira-dama de Fortaleza, Onélia Santana disse que o local é uma antiga demanda da Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema). “O resultado é que conseguimos unir esse ambiente maravilhoso com um local em que podemos brincar e se divertir com as crianças”, disse a gestora, que é um dos principais nomes à frente do Programa Mais Infância Ceará.

O titular da Sema, Artur Bruno, ressaltou a importância do equipamento em um espaço verde da Cidade. “Uma área que é feita para encontros de famílias, que recebe piqueniques, sempre com pessoas caminhando, conhecendo, e é um dos locais mais bonitos e agradáveis da cidade. Um local seguro, com a polícia ambiental o dia inteiro, todos os dias da semana, e virou um espaço verde que virou primeira opção familiar em Fortaleza”, enfatizou.

No total, o Programa Mais Infância Ceará já entregou 313 equipamentos: 159 brinquedopraças; 66 Centros de Educação Infantil; 36 brinquedocreches; 25 Praças Mais Infância; 20 Núcleos de Estimulação Precoce; e duas Estações do Projeto Praia Acessível. A iniciativa foi criada em 2015 e pretende ter um olhar especial e mais dedicado à infância, conforme o Governo do Estado.

