Ceará ocupa o 1° lugar do Brasil em identificação de pessoas desaparecidas

Ceará lidera o Brasil na identificação de pessoas desaparecidas por meio do banco de perfis genéticos da Pefoce / Crédito: Pefoce/Reprodução

O Ceará, por meio da Perícia Forense do Estado (Pefoce), registrou o maior número de identificações de pessoas desaparecidas no Brasil, a partir do banco de perfis genéticos. O dado consta no relatório técnico de novembro de 2025 da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG), vinculada ao Ministério da Justiça.



No período de um ano, entre outubro de 2024 e outubro de 2025, a Pefoce realizou 28 identificações com a comparação de DNA entre familiares de pessoas desaparecidas e restos mortais sem identificação. Outros nove casos foram esclarecidos a partir do cruzamento genético entre restos mortais e perfis de pessoas condenadas registrados no banco de dados. Com os índices, o Ceará fica na frente de estados como São Paulo e Mato Grosso. O trabalho é desenvolvido pelo Núcleo de Perícia em DNA Forense (NUPDF). A unidade atua na identificação de pessoas por meio do cruzamento genético entre familiares de desaparecidos e restos mortais sem identificação, além de pessoas vivas não identificadas. Segundo o órgão, o destaque se deve ao processo de modernização e ao reforço estrutural pelos quais a Pefoce passou nos últimos anos. Houve ampliação do quadro de servidores, com a entrada de novas turmas de peritos e auxiliares por meio de concursos públicos, além de avanços tecnológicos.

“Em média, em até 10 dias já estamos identificando. Quando há confronto com material genético de familiares, damos prioridade máxima e conseguimos entregar o corpo à família em três, quatro ou cinco dias, dependendo do estado da amostra”, diz Samyra Brasil. Conforme a perita, quando um corpo dá entrada no órgão sem identificação e não é possível identificá-lo pela papiloscopia, técnica baseada nas impressões digitais , o material genético é processado e inserido no banco estadual de perfis genéticos. “Esse banco se comunica com todos os outros estados do país, o que permite o cruzamento com dados de todo o Brasil”. O trabalho tem impacto direto na segurança pública e na justiça, com atuação integrada à Delegacia de Pessoas Desaparecidas. “Criamos grupos de trabalho e novos fluxos para tornar o processo mais rápido. A delegacia está sempre em contato conosco, e isso permite que a investigação avance e o caso seja encerrado”, explica Samyra.

Para a sociedade, o impacto se dá principalmente para as famílias. “Elas passam a ter respostas sobre o que aconteceu com seu familiar. Essa resposta pode não vir da melhor forma possível, mas permite o encerramento de um ciclo, o que ajuda a amenizar um sofrimento que, muitas vezes, se prolonga por anos”, diz. Além dos casos de óbito, o trabalho também alcança pessoas vivas não identificadas, como aquelas que se encontram ou vivem em abrigos, hospitais e instituições de longa permanência. Atualmente, a Pefoce mantém um cadastro de quase 100 pessoas vivas não identificadas. “Nós orientamos as famílias a procurarem a Pefoce. Muitas vezes, elas têm receio de buscar o serviço por medo de encontrar o familiar morto. Mas é importante destacar que o banco não serve apenas para esses casos”, destaca.

