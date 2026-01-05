Réveillon: CE têm menos acidentes e 4 óbitos de motociclistas

Operação Ano Novo 2026, da PRF, registrou 15 acidentes, sendo nove graves / Crédito: PRF/Divulgação

Acidentes nas rodovias federais do Ceará tiveram redução no período de Réveillon de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior. Conforme dados da operação Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de 30 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, foi registrada uma queda de aproximadamente 46% no número de acidentes. Apesar disso, quatro óbitos de motociclistas e uma morte de uma ciclista ocorreram. LEIA MAIS | Réveillon 2026 de Fortaleza reuniu 1,5 milhão de pessoas na Praia de Iracema

O acidente de Pedra Branca ocorreu no dia 1º de janeiro e envolveu duas motocicletas e culminou na morte de dois homens, de 33 e 24 anos. Já o sinistro registrado em Aracati, na BR-304, vitimou uma adolescente de 14 anos que estava em uma bicicleta. Ela foi atingida por um caminhão no dia 2 de janeiro. Moradores da região chegaram a bloquear a via em protesto por mais segurança no trânsito. Em Canindé, dois acidentes foram registrados na BR-020. Na madrugada do dia 3 de janeiro, um motociclista de 30 anos foi vítima. O sinistro foi categorizado pela PRF como “queda de ocupante do veículo”.

O outro acidente ocorreu na noite de domingo, 4. Um homem de 57 anos que estava em uma motocicleta foi atingido por um caminhão-pipa. Ele morreu na via. O motorista do caminhão fugiu do local.

“Mesmo com a redução nos principais indicadores, os acidentes registrados esse ano foram considerados mais letais. Tanto é que teve o primeiro caso atendido no início da operação com dois óbitos em único acidente”, disse Lucas Mourão, chefe de comunicação da PRF no Ceará.

As principais vítimas dos acidentes letais são pessoas em veículos de duas rodas. "São personagens mais vulneráveis no trânsito. Enquanto os outros estão ali dentro de cápsulas, carros de passeio, caminhonetes, caminhões, para o motociclista a única proteção que vai ter é o capacete. E ainda tem casos de condutores que abrem mão da utilização desse equipamento tão importante", comenta.



Quatro pessoas foram presas durante operação de Ano Novo A PRF prendeu quatro pessoas durante a operação de Ano Novo. Em São Gonçalo do Amarante, na BR-222, uma mulher com mandado de prisão preventiva por estelionato foi identificada durante uma abordagem. No domingo, 4, durante fiscalizações voltadas à segurança viária, a PRF prendeu um homem em Itaitinga, após identificar um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça do estado de Minas Gerais, em 2023, por crimes contra criança e adolescente. No município de Icó, policiais recuperaram um veículo roubado durante abordagem na BR-116. O automóvel apresentava sinais de adulteração e utilizava placas falsas de São Paulo.