Nova entrada de Aquiraz será inaugurada nesta terça-feira, 30

Obra urbanística custou R$ 4 milhões e teve até barragem do MPF por risco ambiental.
Segundo a gestão municipal, foram investidos R$ 4 milhões na reconstrução, que incluiu ciclofaixas, pisos intertravados, iluminação em LED, letreiros, esculturas que remetem às jangadas – símbolo da região – e nova pintura.

A construção, iniciada em 19 de maio, será entregue nesta terça-feira, 30, às 17h.

"Essa obra não é apenas uma ação de mobilidade urbana: ela representa um aumento no orgulho e na autoestima dos aquirazenses. Agora, bem iluminada, sinalizada, com paisagismo e um novo letreiro, a Primeira Capital do Ceará conta com uma entrada digna de sua história", disse a Prefeitura de Aquiraz, em nota ao O POVO.

Obra sem duplicação

 

A proposta inicial previa a duplicação da avenida de entrada. Porém, o Ministério Público Federal recomendou a paralisação após comprovar que a área abriga o peixe-das-nuvens, espécie ameaçada de extinção.

"Não vamos perder tempo esperando duplicar. Não dá para duplicar por conta de um problema ambiental", disse o prefeito Bruno Gonçalves (PRD) em vídeo de divulgação.

A Prefeitura acatou a recomendação e optou por adotar os blocos intertravados, de menor impacto ambiental.

Plantas da decoração foram roubadas

Apesar da alegria divulgada pela inauguração, a primeira-dama de Aquiraz e vereadora de Fortaleza, Carla Ibiapina (DC), denunciou nas redes sociais o furto de plantas usadas na decoração da entrada.

"Olha que tristeza! Estão roubando as plantas que estão sendo colocadas!", afirmou.

Segundo a Prefeitura, ainda não há suspeitos, mas câmeras de monitoramento serão instaladas para evitar novos furtos.

Moradores, no entanto, levaram a situação com humor. "Tão roubando até urtiga aqui na rua", disse um deles. Outro ironizou: "Agora vão roubar as câmeras!".

 

