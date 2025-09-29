Nova entrada de Aquiraz será inaugurada nesta terça-feira, 30

Nova entrada de Aquiraz será inaugurada nesta terça-feira, 30Obra urbanística custou R$ 4 milhões e teve até barragem do MPF por risco ambiental.
Segundo a gestão municipal, foram investidos R$ 4 milhões na reconstrução, que incluiu ciclofaixas, pisos intertravados, iluminação em LED, letreiros, esculturas que remetem às jangadas – símbolo da região – e nova pintura.
A construção, iniciada em 19 de maio, será entregue nesta terça-feira, 30, às 17h.
"Essa obra não é apenas uma ação de mobilidade urbana: ela representa um aumento no orgulho e na autoestima dos aquirazenses. Agora, bem iluminada, sinalizada, com paisagismo e um novo letreiro, a Primeira Capital do Ceará conta com uma entrada digna de sua história", disse a Prefeitura de Aquiraz, em nota ao O POVO.
Obra sem duplicação
A proposta inicial previa a duplicação da avenida de entrada. Porém, o Ministério Público Federal recomendou a paralisação após comprovar que a área abriga o peixe-das-nuvens, espécie ameaçada de extinção.
"Não vamos perder tempo esperando duplicar. Não dá para duplicar por conta de um problema ambiental", disse o prefeito Bruno Gonçalves (PRD) em vídeo de divulgação.
A Prefeitura acatou a recomendação e optou por adotar os blocos intertravados, de menor impacto ambiental.
Leia mais
Plantas da decoração foram roubadas
Apesar da alegria divulgada pela inauguração, a primeira-dama de Aquiraz e vereadora de Fortaleza, Carla Ibiapina (DC), denunciou nas redes sociais o furto de plantas usadas na decoração da entrada.
"Olha que tristeza! Estão roubando as plantas que estão sendo colocadas!", afirmou.
Segundo a Prefeitura, ainda não há suspeitos, mas câmeras de monitoramento serão instaladas para evitar novos furtos.
Moradores, no entanto, levaram a situação com humor. "Tão roubando até urtiga aqui na rua", disse um deles. Outro ironizou: "Agora vão roubar as câmeras!".
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente