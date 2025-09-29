Nova entrada de Aquiraz será inaugurada nesta terça-feira, 30

Novo letreiro da cidade, divulgado em vídeo nas redes sociais do Prefeito / Crédito: Reprodução/ Instagram @dr.brunogoncalves

Segundo a gestão municipal, foram investidos R$ 4 milhões na reconstrução, que incluiu ciclofaixas, pisos intertravados, iluminação em LED, letreiros, esculturas que remetem às jangadas – símbolo da região – e nova pintura. A construção, iniciada em 19 de maio, será entregue nesta terça-feira, 30, às 17h.

"Essa obra não é apenas uma ação de mobilidade urbana: ela representa um aumento no orgulho e na autoestima dos aquirazenses. Agora, bem iluminada, sinalizada, com paisagismo e um novo letreiro, a Primeira Capital do Ceará conta com uma entrada digna de sua história", disse a Prefeitura de Aquiraz, em nota ao O POVO. Obra sem duplicação

Peixe-das-nuvens, espécie ameaçada de extinção, motivou o veto à duplicação da entrada de Aquiraz Crédito: Reprodução/ Agência Brasil / Gustavo Henrique Soares Guedes A proposta inicial previa a duplicação da avenida de entrada. Porém, o Ministério Público Federal recomendou a paralisação após comprovar que a área abriga o peixe-das-nuvens, espécie ameaçada de extinção. "Não vamos perder tempo esperando duplicar. Não dá para duplicar por conta de um problema ambiental", disse o prefeito Bruno Gonçalves (PRD) em vídeo de divulgação.

