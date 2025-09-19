Quadrilhas juninas de Aquiraz cobram apoio em audiência pública

Quadrilhas juninas de Aquiraz cobram mais apoio e recursos em audiência pública com vereadoresFalta de espaços para ensaios, valores insuficientes nos editais e transporte precário foram os principais pontos debatidos
Os festejos juninos, patrimônio cultural do município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram discutidos em audiência pública realizada na última quarta-feira, 17. O encontro reuniu vereadores e moradores no plenário da Câmara Municipal. A sessão foi conduzida pelo vereador Alex Lemos (DC), que destacou a relevância da tradição para o município.
“Ressalto que o ciclo junino não é apenas uma festa. É memória, tradição, arte, alegria que atravessa gerações. É também economia criativa, turismo e desenvolvimento local, a força da nossa gente traduzida em música, dança, cores e fé”, afirmou. A audiência contou ainda com a participação de dois pares de quadrilheiros, que apresentaram trechos de seus espetáculos.
Voz da comunidade
Entre os cidadãos que usaram a tribuna esteve a radialista Ana Patrícia da Silva, regente do grupo Estrela do Amanhã. “Escrevemos hoje um novo capítulo na história de nossa cidade, a primeira capital do Ceará”, disse. Ela ressaltou a importância dos festejos na prevenção da violência e no engajamento da juventude.
“Vejo o Brasil assistir, diante de nossos olhos, ao crescimento assustador da violência. E quem está à frente dessa realidade? São jovens de 15 a 19 anos. Hoje, o movimento junino de Aquiraz acolhe crianças a partir dos 12 anos até jovens de 25, além de muitos adultos. Trago essa reflexão para reforçar nossa responsabilidade com a juventude”, afirmou.
Segundo Ana Patrícia, a dança é mais do que lazer: é responsabilidade social. “Implantamos memória saudável em infâncias marcadas pela vulnerabilidade. Que hoje seja um dia histórico para os nossos jovens através da cultura junina, que transforma vidas”, acrescentou.
A radialista também criticou os valores de verbas destinadas aos grupos para a realização das festividades. “R$ 12 mil nunca pagará o valor de nossas conquistas. Esse valor não cobre sequer indumentária, calçados, chapéus, arranjos, faixas, cenários, maquiagem, transporte e lanches para ensaios. Os gastos não param”, disse.
Principais críticas
Durante a audiência, representantes das quadrilhas relataram obstáculos que dificultam a continuidade das atividades:
- recursos considerados insuficientes nos editais
- atraso na divulgação dos resultados, muitas vezes já durante a temporada junina
- escassez de espaços adequados para ensaios
- ausência de transporte para apresentações em outras cidades, o que reduz a visibilidade dos grupos
Também foram citadas a falta de reconhecimento local, a ausência de acessibilidade em festivais, o desemprego que atinge parte dos brincantes e a dificuldade de atrair crianças para os grupos. Segundo os representantes, a cultura junina de Aquiraz ainda sofre com invisibilidade e necessita de maior apoio para consolidar a cidade como destino cultural no Ceará.
Compromissos dos vereadores
Parlamentares se comprometeram a fortalecer o movimento com medidas concretas. O presidente da audiência, Alex Lemos, anunciou que vereadores tomarão iniciativas para garantir verbas aos festivais no próximo ano. Ele também prometeu dialogar com a Secretaria de Educação para liberar as quadras escolares para os ensaios.
O vereador Alderlan (DC) sugeriu a criação de um “Circuito Junino de Aquiraz”, com calendário anual, apoio logístico para apresentações externas e um encerramento na sede do município. “Por que não a gente incluir o circuito aquirazense junino? O poder público daria a vocês toda uma logística quando fosse necessário ir para fora. Seria um apoio logístico”, afirmou.
Já a vereadora Neide Queiroz (PRD) defendeu a revisão dos valores dos editais, a criação de um cronograma para o uso das quadras e o planejamento antecipado do transporte. “Acredito que você vai sentar com seus colegas e que juntos ano que vem nós vamos dizer assim: 'Houve um avanço no que nós discutimos naquela audiência'", afirmou Neide.
Em comum, os parlamentares prometeram união para que a cidade realize, em 2026, um dos maiores festejos juninos do Ceará.
Posição da Câmara
A Câmara de Aquiraz afirmou que mantém o compromisso de apoiar iniciativas que valorizem a cultura popular e assegurem às novas gerações o acesso a essa herança cultural.