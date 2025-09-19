Quadrilhas juninas de Aquiraz cobram apoio em audiência pública

Quadrilhas juninas de Aquiraz pedem mais apoio e recursos em audiência pública / Crédito: Divulgação / Câmara Municipal de Aquiraz

Os festejos juninos, patrimônio cultural do município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram discutidos em audiência pública realizada na última quarta-feira, 17. O encontro reuniu vereadores e moradores no plenário da Câmara Municipal. A sessão foi conduzida pelo vereador Alex Lemos (DC), que destacou a relevância da tradição para o município.

“Ressalto que o ciclo junino não é apenas uma festa. É memória, tradição, arte, alegria que atravessa gerações. É também economia criativa, turismo e desenvolvimento local, a força da nossa gente traduzida em música, dança, cores e fé”, afirmou. A audiência contou ainda com a participação de dois pares de quadrilheiros, que apresentaram trechos de seus espetáculos.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Voz da comunidade Entre os cidadãos que usaram a tribuna esteve a radialista Ana Patrícia da Silva, regente do grupo Estrela do Amanhã. “Escrevemos hoje um novo capítulo na história de nossa cidade, a primeira capital do Ceará”, disse. Ela ressaltou a importância dos festejos na prevenção da violência e no engajamento da juventude.

“Vejo o Brasil assistir, diante de nossos olhos, ao crescimento assustador da violência. E quem está à frente dessa realidade? São jovens de 15 a 19 anos. Hoje, o movimento junino de Aquiraz acolhe crianças a partir dos 12 anos até jovens de 25, além de muitos adultos. Trago essa reflexão para reforçar nossa responsabilidade com a juventude”, afirmou.

Segundo Ana Patrícia, a dança é mais do que lazer: é responsabilidade social. “Implantamos memória saudável em infâncias marcadas pela vulnerabilidade. Que hoje seja um dia histórico para os nossos jovens através da cultura junina, que transforma vidas”, acrescentou.

A radialista também criticou os valores de verbas destinadas aos grupos para a realização das festividades. “R$ 12 mil nunca pagará o valor de nossas conquistas. Esse valor não cobre sequer indumentária, calçados, chapéus, arranjos, faixas, cenários, maquiagem, transporte e lanches para ensaios. Os gastos não param”, disse.

Principais críticas Durante a audiência, representantes das quadrilhas relataram obstáculos que dificultam a continuidade das atividades:

recursos considerados insuficientes nos editais

atraso na divulgação dos resultados, muitas vezes já durante a temporada junina

escassez de espaços adequados para ensaios

ausência de transporte para apresentações em outras cidades, o que reduz a visibilidade dos grupos

Também foram citadas a falta de reconhecimento local, a ausência de acessibilidade em festivais, o desemprego que atinge parte dos brincantes e a dificuldade de atrair crianças para os grupos. Segundo os representantes, a cultura junina de Aquiraz ainda sofre com invisibilidade e necessita de maior apoio para consolidar a cidade como destino cultural no Ceará.