Tartaruga ameaçada de extinção é resgatada em Aquiraz e levada ao Rio Grande do Norte por falta de centro de reabilitação no Ceará / Crédito: Reprodução/Apremace

Uma tartaruga-cabeçuda, espécie marinha ameaçada de extinção, foi resgatada na manhã da quinta-feira passada, 11, na praia do Barro Preto, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. O animal foi encontrado por moradores na faixa de areia, debilitado, com o casco coberto por cracas e algas, olhos avermelhados e sinais aparentes de subnutrição. Leia também: Lula visita o Ceará na próxima semana



O resgate foi coordenado pela Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Apremace), responsável pelo monitoramento das tartarugas marinhas no litoral de Aquiraz por meio do Projeto Amigos do Mar. Após os primeiros cuidados, a tartaruga foi acomodada em um colchão, com toalhas úmidas sob o casco para evitar desidratação, enquanto aguardava a chegada da equipe de resgate do Projeto Cetáceos da Costa Branca (PCCB/UERN), do Rio Grande do Norte, estado onde será feita sua reabilitação. Inoperância do Centro de Reabilitação de Tartarugas Marinhas do Ceará Segundo o vice-presidente da Apremace Carlos Antônio Mariano, esse é o terceiro resgate de tartaruga-cabeçuda feito pelo projeto no município. De acordo com ele, mais uma vez a equipe precisou recorrer ao transporte interestadual devido à inoperância do Centro de Reabilitação de Tartarugas Marinhas do Ceará, que permanece fechado desde sua inauguração em 2022. "É a 15ª vez que apelamos ao Governo do Estado para reabrir o centro de reabilitação. O espaço foi inaugurado com festa, mas nunca funcionou. Enquanto isso, animais debilitados enfrentam até 3 horas de deslocamento até o Rio Grande do Norte para receber atendimento especializado", disse Carlos.

A operação de resgate foi acionada após a equipe da Apremace receber o chamado da comunidade por volta das 10 horas. A tartaruga foi resgatada com o apoio de biólogos, veterinários e oceanógrafos, e encaminhada à sede da associação. O que diz a Secretaria do Meio Ambiente Procurada, a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema) afirmou que os esforços para ativar oficialmente o Centro de Atendimento Emergencial para Tartarugas Marinhas seguem em andamento. Em nota, a pasta informou que o processo para firmar o Termo de Cooperação Técnica (ACT) foi iniciado ainda em outubro de 2022, envolvendo instituições como a Universidade Federal do Ceará (UFC), Instituto Verde Luz, Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

Contudo, segundo a secretaria, o ACT não chegou a ser formalizado e publicado no Diário Oficial antes do fim da gestão anterior, apesar da inauguração simbólica realizada em dezembro daquele ano. A Sema informou ainda que, com a mudança de governo, os trabalhos para formalização do acordo e aquisição de equipamentos foram retomados. A pasta também destacou que, em 2023, foi criada a Secretaria de Proteção Animal (Sepa), à qual caberá a continuidade das ações de monitoramento e resgate de tartarugas no litoral cearense. Os equipamentos adquiridos pela Sema estariam sendo repassados para a nova secretaria. A nota acrescenta que, apesar de o centro ter funcionado por um período de forma extraoficial, ele tem como objetivo apenas oferecer cuidados paliativos, não substituindo o trabalho especializado prestado pelo projeto do Rio Grande do Norte.