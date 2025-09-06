Mais de 190 litros de óleo de lubrificante falsificado são apreendidos em Aquiraz

Mais de 190 litros de óleo de lubrificante falsificado são apreendidos em AquirazDe acordo com as equipes de fiscalização, o óleo da marca SYN não possuía registro. Destinação do material será definida conforme trâmites da ANP
Uma fiscalização em conjunto entre o Programa Estadual de Defesa do Consumidor (Decon) do Ministério Público e a Agência Nacional de Petróleo (ANP), resultou na apreensão de 192 litros de lubrificante falsificado.
O material foi encontrado na empresa Pentax Pneus, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, e seria utilizado em motocicletas. A apreensão foi realizada na última sexta-feira, 5.
De acordo com as equipes de fiscalização, o óleo da marca SYN não possuía registro, conforme previsto na resolução n.º 804/2019 da Agência Nacional de Petróleo, o que impede sua comercialização. A destinação do material será definida conforme trâmites da ANP.
A ação também contou com o apoio da Polícia Militar do Ceará.
Óleo falsificado foi encontrado em posto de Barbalha
A ação desta sexta-feira é resultado de uma anterior, realizada em agosto em Barbalha, a 548,30 km de Fortaleza. Na ocasião, foram encontrados 19 litros de óleo lubrificante falsificado no posto operado pela empresa R & E Comércio Varejista de Combustível LTDA.
Diante disso, equipes do Decon e da ANP iniciaram uma investigação para identificar a fonte distribuidora do produto.
Durante a fiscalização realizada em Barbalha, foi encontrado no contrarrótulo do produto o registro ANP n.º 9662. Porém, o cadastro é inexistente na Agência.
Além da numeração de registro falsificada, os fiscais encontraram o nome da empresa Sant’ana Lubrificantes Indústria e Comércio LTDA como produtora do óleo, mas o CNPJ foi dado baixa em 2018 na Receita Federal.
Com as duas operações, foram retirados do mercado mais de 200 litros de óleo lubrificante irregular.
Novas denúncias ao Decon podem ser feitas através do WhatsApp (85) 98685 6748.