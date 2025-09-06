Mais de 190 litros de óleo de lubrificante falsificado são apreendidos em Aquiraz

Centenas de litros de óleo lubrificante falsificado para uso em motocicletas foram apreendidos em Aquiraz, no Ceará, em ação do Decon com a ANP / Crédito: Divulgação / MPCE

Uma fiscalização em conjunto entre o Programa Estadual de Defesa do Consumidor (Decon) do Ministério Público e a Agência Nacional de Petróleo (ANP), resultou na apreensão de 192 litros de lubrificante falsificado. O material foi encontrado na empresa Pentax Pneus, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, e seria utilizado em motocicletas. A apreensão foi realizada na última sexta-feira, 5.



De acordo com as equipes de fiscalização, o óleo da marca SYN não possuía registro, conforme previsto na resolução n.º 804/2019 da Agência Nacional de Petróleo, o que impede sua comercialização. A destinação do material será definida conforme trâmites da ANP. A ação também contou com o apoio da Polícia Militar do Ceará. Óleo falsificado foi encontrado em posto de Barbalha

A ação desta sexta-feira é resultado de uma anterior, realizada em agosto em Barbalha, a 548,30 km de Fortaleza. Na ocasião, foram encontrados 19 litros de óleo lubrificante falsificado no posto operado pela empresa R & E Comércio Varejista de Combustível LTDA.

Diante disso, equipes do Decon e da ANP iniciaram uma investigação para identificar a fonte distribuidora do produto.

