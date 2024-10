Ozempic: como saber se é falso? Anvisa identificou lotes falsificados

A Polícia Civil investiga uma suposta venda de Ozempic falsificado no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

Especialistas têm se preocupado cada vez mais com versões falsas do Ozempic e outros medicamentos populares para perda de peso. Essas cópias podem parecer enganosamente reais e conter substâncias perigosas ou medicamentos completamente diferentes. No caso mais recente, uma mulher de 46 anos foi internada em estado grave na última quinta-feira, 17, no Rio de Janeiro. Ela foi encaminhada ao hospital após usar uma dose de Ozempic falsificado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ela havia comprado a medicação em uma farmácia, acreditando se tratar de um produto original.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já havia identificado três lotes de Ozempic falsificados em circulação no Brasil, dois em 2023 e um em 2024. Saiba quais são os lotes nos quais o medicamento não apresenta as mesmas funções do Ozempic original e veja como identificá-los.

Ozempic: Anvisa e lotes irregulares Nos três lotes identificados, um dos fatores que ajudaram na detecção foram os indícios de que canetas de insulina Fiasp e FlexTouch, outros medicamentos, foram adesivadas com rótulos de Ozempic, falsificando o produto. O laboratório Novo Nordisk, atualmente o único responsável pela produção do medicamento, já identificou os lotes falsificados no Rio de Janeiro e em Brasília: MP5C960 : em junho 2023, com concentração de 1 mg e embalagem em idioma espanhol;



: em junho 2023, com concentração de 1 mg e embalagem em idioma espanhol; LP6F832 : em outubro de 2023, com data de validade 11/2025;



: em outubro de 2023, com data de validade 11/2025; MP5A064: em janeiro de 2024, com prazo de validade 10/2025. Apresenta a concentração de 1,34 mg/mL, com embalagem em idioma espanhol, que diverge do lote original. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou à CNN que agentes realizaram uma fiscalização no estabelecimento onde a mulher de 46 anos adquiriu o produto falsificado. O proprietário foi ouvido, e três caixas de Ozempic foram apreendidas.



Com pelo menos 890 milhões de pessoas sofrendo de obesidade globalmente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a demanda é enorme. O ingrediente ativo do Ozempic, chamado semaglutida, leva a uma perda média de peso de 15%. Emagrecer com Ozempic e Wegowy: ciência ou "hype"?; SAIBA MAIS

Esse medicamento faz parte de uma classe que reduz os desejos por comida e faz com que o esvaziamento do estômago ocorra mais lentamente.

Segundo a OMS, os mesmos três lotes falsificados de Ozempic foram encontrados, além do Brasil, no Reino Unido, Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e Estados Unidos. “O Sistema Global de Vigilância e Monitoramento da OMS tem observado um aumento de relatórios sobre produtos falsificados de semaglutida em todas as regiões geográficas desde 2022”, afirma a organização. Este é o primeiro alerta oficial desde que as falsificações foram confirmadas. A OMS ressalta que o uso de produtos falsificados pode levar a sérias complicações de saúde.