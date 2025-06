Receita Federal realiza apreensões de produtos falsificados no Centro de Fortaleza

A Receita Federal realizou apreensões nesta quinta-feira, 26, em seis lojas na rua Guilherme Rocha, no Centro de Fortaleza . A operação foi deflagrada pela Receita Federal em parceria com órgãos de segurança pública e certificadores de produtos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme a Receita Federal, o objetivo da ação é combater a comercialização de produtos contrafeitos, que são itens falsificados ou imitações, sem regulamentação. Seis lojas foram alvo de fiscalizações a partir de denúncias de escritórios de advocacia de marcas que possuem os direitos autorais. Pesquisas prévias foram realizadas pela Receita Federal.

Entre os objetivos da operação está o de reprimir a venda de produtos contrafeitos e descaminhados, proteger o consumidor, reforçar a presença no combate à informalidade e a ilegalidade.

Participaram da operação 25 servidores da Receita Federal, 24 policiais militares entre equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), do Comando Tático Motorizado (Cotam) e do Policiamento de Eventos do Batalhão de Choque.

Advogados de marcas e Anatel atuaram na operação

Além da Polícia ainda atuaram servidores da Anatel, advogados das marcas para dar suporte na identificação dos produtos e Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).