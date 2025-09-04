Aquiraz: obra da CE-025 tem início adiado por riscos ambientais

Aquiraz, CE, BR 02.06.25 Moradores fazem protesto contra a implantação da rodovia CE-025 no trecho entre a CE 452 (B) da Prainha para Praias Belas no Município de Aquiraz (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

O ínicio da obra de implantação da CE-025 em Aquiraz, que pretende ligar a Prainha à Praia Bela, foi adiado. Postergação ocorre após protestos de moradores e depois do Ministério Público do Ceará (MPCE) ter recomendado a suspensão da construção da rodovia, em razão de riscos ambientais. Rodovia foi pensada para, entre outros objetivos, facilitar o acesso direto das localidades da Praia do Presídio, Prainha e Praias Belas à sede do município de Aquiraz. No entanto, ela atravessaria áreas de preservação permanentes, onde consta presença de vegetação nativa e zonas de recarga hídrica importantes.

Informação é da Superintendência de Obras Públicas (SOP). Em nota encaminhada ao O POVO, órgão destaca que adiamento foi definido após reuniões com representantes da Prefeitura, da Associação de Bugueiros, da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e lideranças comunitárias. "Atualmente, a empresa responsável pela obra está elaborando um novo projeto com alternativas de traçado para a rodovia. Assim que concluído, o projeto passará por análise na SOP", explica ainda. Em razão dos riscos que a intervenção poderia causar a natureza, ambientalistas, moradores e bugueiros que atuam na região chegaram a organizar protestos para que a obra não fosse realizada perto dos campos de dunas, das lagoas e da área de mata atlântica da Prainha, preservando assim esses espaços.