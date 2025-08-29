Aquiraz realiza I Conferência Municipal de Saúde e define prioridades para o Plano 2026-2029Moradores e gestores discutem melhorias no SUS e consolidam propostas que entrarão em vigor a partir de janeiro de 2026
A Prefeitura de Aquiraz - município distante cerca de 22 quilômetros da capital cearense - realizou nessa quinta-feira, 28, a I Conferência Municipal de Saúde 2025, consolidando um espaço democrático de participação social e definindo as prioridades do Plano Municipal de Saúde (PMS) 2026-2029.
O evento aconteceu no Anfiteatro da Tapera das Artes, no Centro do município, e reuniu cerca de 300 pessoas, entre gestores, técnicos, representantes comunitários, profissionais de saúde e cidadãos.
Segundo o secretário de Saúde, David Faustino, o encontro superou expectativas: “A participação da população foi expressiva e conseguimos ouvir diferentes pontos de vista, mostrando que as pessoas querem contribuir ativamente para a construção de políticas públicas”.
O evento também contou com apresentações culturais, palestras, rodas de conversa e trabalhos em grupo, além da participação de líderes indígenas e quilombolas, reforçando a diversidade e inclusão nos debates.
População participa ativamente da construção das políticas de saúde
Com o tema “Do Planejamento à Ação: Construindo o SUS nos territórios”, moradores e gestores se reuniram em grupos para debater propostas e apresentar demandas sobre os serviços de saúde do município.
Entre os principais pontos levantados estiveram: melhoria nos fluxos da regulação de saúde, agilidade na fila de espera, prioridade para a saúde bucal, ampliação do quadro de especialistas em transtornos do neurodesenvolvimento e acompanhamento de adultos com TEA, TDAH e outras condições.
A comunidade da Prainha destacou a importância de políticas voltadas à saúde do idoso, incluindo acompanhamento integral e capacitação de cuidadores, além de melhorias no saneamento básico.
Moradores de Jenipapeiro e Telha solicitaram a implantação do terceiro turno nas unidades de saúde locais. Entre os projetos mais celebrados está a construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, que deve reduzir filas e desafogar o hospital municipal.
"A maioria das sugestões não era para criar algo do zero, mas sim ampliar serviços que já existem. Isso indica que estamos no caminho certo, mas ainda há espaço para crescer e atender mais pessoas", afirmou Faustino avaliando positivamente a participação da população.