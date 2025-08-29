Aquiraz realiza I Conferência Municipal de Saúde

Durante evento, moradores se dividiram em grupos para debater projetos e expor ideias. / Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Aquiraz

A Prefeitura de Aquiraz - município distante cerca de 22 quilômetros da capital cearense - realizou nessa quinta-feira, 28, a I Conferência Municipal de Saúde 2025, consolidando um espaço democrático de participação social e definindo as prioridades do Plano Municipal de Saúde (PMS) 2026-2029. O evento aconteceu no Anfiteatro da Tapera das Artes, no Centro do município, e reuniu cerca de 300 pessoas, entre gestores, técnicos, representantes comunitários, profissionais de saúde e cidadãos.



Entre os principais pontos levantados estiveram: melhoria nos fluxos da regulação de saúde, agilidade na fila de espera, prioridade para a saúde bucal, ampliação do quadro de especialistas em transtornos do neurodesenvolvimento e acompanhamento de adultos com TEA, TDAH e outras condições.

A comunidade da Prainha destacou a importância de políticas voltadas à saúde do idoso, incluindo acompanhamento integral e capacitação de cuidadores, além de melhorias no saneamento básico. Moradores de Jenipapeiro e Telha solicitaram a implantação do terceiro turno nas unidades de saúde locais. Entre os projetos mais celebrados está a construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, que deve reduzir filas e desafogar o hospital municipal.

