Incêndio atinge aerogerador em Aracati e assusta moradores

Incêndio atinge aerogerador em Aracati / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um incêndio em um aerogerador do Parque Eólico Enalceu, em Aracati, assustou moradores da região na tarde desta sexta-feira, 22. As chamas atingiram a torre de número 15, localizada na comunidade quilombola do Cumbe, por volta das 14h40min. O fogo destruiu completamente a parte superior da estrutura, incluindo o motor e as pás, que chegaram a se desprender enquanto giravam em chamas e caíram sobre uma área de dunas.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), acionadas pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), foram enviadas ao local com a viatura Auto Tanque 17 (AT-17). Quando chegaram, não havia mais focos de incêndio, já que técnicos da empresa responsável haviam isolado a área. A ocorrência foi dada como encerrada às 16 horas. Não houve registro de feridos.

“Explosão foi vista de longe”, relata moradora Apesar de não ter causado vítimas, o incêndio provocou forte apreensão entre os moradores da comunidade quilombola. Luciana dos Santos, integrante da Associação Quilombola do Cumbe, contou que a explosão pôde ser vista a quilômetros de distância. “A sorte é que as torres ficam nas dunas, a alguns quilômetros da comunidade. Mas a explosão foi enorme. De quase todos os cantos dava para enxergar as chamas”, relatou. Segundo ela, este não é um caso isolado.