Sem medalhões, Chile convoca seleção para enfrentar Brasil e Uruguai nas Eliminatórias

Pela primeira vez em quase 20 anos, o Chile jogará sem os veteranos Alexis Sánchez, Arturo Vidal e Gary Medel, estrelas que participaram dos dois únicos títulos da 'Roja': as Copas América de 2015 e 2016.

Já sem chances de classificação para a Copa do Mundo de 2026, a seleção chilena quer se despedir de forma digna das Eliminatórias Sul-Americanas nos jogos contra Brasil e Uruguai e anunciou a lista de convocados nesta sexta-feira (22) sem nenhum dos medalhões da chamada "geração dourada".

"É super importante começar a trabalhar desde já com o elenco que vai poder competir" na Copa América de 2027 e nas Eliminatórias para a Copa de 2030, declarou à imprensa o técnico interino Nicolás Córdova.

Faltando duas rodadas para o fim da atual edição das Eliminatórias, o Chile ocupa a lanterna com 10 pontos. A má campanha levou a federação do país a demitir o técnico argentino Ricardo Gareca em junho.

Os chilenos enfrentarão o Brasil no dia 4 de setembro, no Maracanã, antes de receberem o Uruguai no dia 9, em Santiago.

-- Lista de convocados da seleção do Chile: