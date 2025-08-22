Mobilização militar dos EUA perto da Venezuela: entre a pressão e a retórica

O destacamento de três navios de guerra dos Estados Unidos perto da costa da Venezuela revive antigos rumores de uma intervenção militar para derrubar Nicolás Maduro, que por sua vez responde com a mobilização de tropas. Três destróieres lança-mísseis irão se posicionar em águas internacionais em frente às costas da Venezuela.

"Aproveitem antes que cheguem os gringos. É a última ceia!", brinca um cliente em um restaurante de Caracas. É o tipo de comentário que se ouve no país diante da possível ação militar. A presença das forças americanas na região representa um novo golpe às relações entre ambos os países, tensas desde a chegada do chavismo ao poder há 26 anos. - O que dizem Trump e Maduro? - O governo do presidente Donald Trump garante que a mobilização militar no mar do Caribe busca combater o narcotráfico e impedir a chegada de drogas ao território americano.

Além dos navios, a imprensa americana informou sobre um plano para enviar também 4 mil fuzileiros navais para a região. Trump "está preparado para usar todos os meios do poder americano para evitar que as drogas inundem nosso país e levar os responsáveis à justiça", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, quando questionada sobre a possível mobilização de soldados. "O governo de Maduro não é o governo legítimo da Venezuela, é um cartel do narcoterrorismo". Os Estados Unidos acusam Maduro de liderar uma suposta quadrilha de narcotráfico chamada Cartel de los Soles, que Trump classificou como organização terrorista.

Washington também oferece uma recompensa de 50 milhões de dólares (R$ 270 milhões) por informações que levem à captura de Maduro, que, por sua vez, fala de uma luta de "Davi contra Golias" diante do "agressor" americano. O governante de esquerda convocou o alistamento na Milícia Bolivariana, um corpo vinculado às Forças Armadas formado por civis. Maduro já havia anunciado anteriormente um plano de segurança com 4,5 milhões de milicianos, um número impossível de verificar.

"Não conseguiu 4,5 milhões de votos na eleição presidencial, como ele vai ter 4,5 milhões de milicianos?", questionou Edward Rodríguez, analista político que trabalhou anteriormente com a oposição. Ele se refere à reeleição de Maduro para um terceiro mandato consecutivo, que a oposição e Washington taxaram de fraudulenta. - Uma invasão é viável? - Os Estados Unidos já realizaram destacamentos no Caribe no passado. Mas nesta oportunidade coincide com o aumento da recompensa pela captura do mandatário venezuelano. Não se fala de outra coisa na Venezuela, entre piadas e preocupação.