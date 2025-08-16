Advogado morto a tiros em Fortaleza teria dado carona a cliente

Um homem foi morto e duas pessoas ficaram feridas com tiros no bairro João XXIII / Crédito: Via: Whatsapp/O POVO

O advogado Paulo Marcelo Silva Freire, morto a tiros na madrugada desta sexta-feira, 15, no bairro João XXIII, em Fortaleza, teria dado carona a um cliente após sair da delegacia. A morte do advogado foi confirmada no obituário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE). Conforme um colega de trabalho da vítima informou ao O POVO, Paulo Marcelo atuava como advogado e teria realizado o atendimento em uma delegacia da Polícia Civil do Ceará. Ele teria dado carona a um cliente após a finalização do procedimento policial.