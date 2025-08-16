Advogado morto a tiros em Fortaleza teria dado carona a cliente

Advogado morto a tiros em Fortaleza teria dado carona a clientePaulo Marcelo foi morto a tiros dentro do veículo. Conforme O POVO apurou, ele teria dado carona a um cliente após sair da delegacia e teve o carro perseguido por criminosos
O advogado Paulo Marcelo Silva Freire, morto a tiros na madrugada desta sexta-feira, 15, no bairro João XXIII, em Fortaleza, teria dado carona a um cliente após sair da delegacia. A morte do advogado foi confirmada no obituário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE).
Conforme um colega de trabalho da vítima informou ao O POVO, Paulo Marcelo atuava como advogado e teria realizado o atendimento em uma delegacia da Polícia Civil do Ceará. Ele teria dado carona a um cliente após a finalização do procedimento policial.
De acordo com apurações do O POVO, o automóvel conduzido pelo advogado teria sido perseguido por criminosos. Além de Paulo, outras duas pessoas teriam saído feridas. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
"Paulo era um excelente profissional, gentil, querido e respeitoso com todos. Paulo deixa filhos e esposa", descreveu um colega nas redes sociais.
A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a morte de uma pessoa e informou que duas foram baleadas e socorridas. O órgão informou que a Polícia Civil do Ceará investiga o caso e que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado para o local.
Há menos de três meses, outro advogado foi morto a tiros em Fortaleza
A vítima Silvio Vieira da Silva foi morta a tiros no bairro Genibaú, em Fortaleza.
As investigações apontaram que Silvio foi morto por que não teria conseguido a soltura de um integrante de facção criminosa. Suspeitos do crime foram presos.