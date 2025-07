Corrida de rua adaptada reunirá mais de 300 idosos em Aquiraz nesta sexta

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A segunda etapa do projeto surge em meio a uma constante crescente do esporte no Estado. Segundo a Federação Cearense de Atletismo, o Ceará tem se consolidado como um dos principais polos do país em cultura esportiva, tendo, somente em 2024, realizado mais de 150 corridas de rua.



Serviço

2ª Corrida Adaptada — Circuito NoCorre 60+

Data: 25/07/2025 (sexta-feira)

Local: Vila Terra Brasilis - Av. José Jorge Vieira, 100 - João de Castro, Aquiraz-CE, 61700-000

Largada: 7 horas