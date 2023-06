Crianças aprendem técnicas de natação segura em Aquiraz

Aula experimental de natação foi realizada no Beach Park para crianças de escolas municipais, com idades entre 8 e 13 anos

A “Maior aula de natação do mundo”, evento que incentiva a prática da natação segura para o público infantil, reuniu nesta quinta-feira, 22, cerca de 700 crianças entre 8 e 13 anos de idade em Aquiraz, a aproximadamente 30 km de Fortaleza. Os participantes, alunos de escolas municipais da cidade, tiveram uma manhã de lazer no Beach Park.

O evento é realizado desde 2010 pela World Waterpark Association (WWA), em mais de 20 países, com o objetivo de conscientizar sobre a importância de saber nadar e como a prática pode ajudar a salvar vidas, principalmente a das crianças.

Segundo a organização, os afogamentos são a principal causa de mortes acidentais em crianças de 1 a 4 anos e o segundo principal causador das fatalidades em jovens até 14 anos.

Durante 30 minutos de aula, as crianças aprendem como entrar de forma segura na água, além de realizar atividades com os instrutores.

“É uma aula experimental, mais para ‘dar o gosto’, ninguém vai aprender a nadar em um dia com esse tanto de gente. A gente tem uma série de salva-vidas que a gente treina, que trabalham aqui no Beach Park, e eles vão dar o apoio para as crianças aprenderem os primeiros passos”, afirma o CEO do Beach Park, Murilo Pascoal.

Inês Pereira, 59, foi ao evento acompanhar a neta e ficou empolgada com a estrutura do espaço. “Hoje é a primeira vez que estou aqui dentro [do Beach Park]. Já estive por fora, mas aqui dentro mesmo é hoje. Achei tudo muito lindo, muito legal”, disse.

Além da neta de dona Inês, Nicole Andrade, 10, contou que já havia participado de outras ações no parque. “Foi muito legal. Eu tinha vindo no ano passado, em outro passeio, mas a natação [neste ano] foi melhor.”

“Todos os eventos promocionais do Beach Park, hoje a gente aproveita para divulgar e proporcionar que as crianças do nosso município tenham a oportunidade de conhecer o maior parque aquático da América Latina”, disse o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves.

"Maior aula de natação do mundo" foi realizada na manhã desta quinta-feira, 22, no Beach Park, em Aquiraz (CE) Crédito: FÁBIO LIMA

Maior aula de natação do mundo: crianças conhecem medalhista brasileiro

Além das brincadeiras na água, as crianças que participaram da "Maior aula de natação do mundo" também conheceram o ex-nadador profissional e medalhista dos jogos Pan Americanos, Thiago Pereira. O campeão foi um dos instrutores da atividade.

“É nesses tipos de ação que a gente consegue conscientizar, principalmente os pais. As crianças não têm medo, então a gente tem que conscientizar os pais. Esse início é fundamental, e eu acredito muito que isso deveria estar até em escolas”, afirma o atleta.

Ele começou a nadar muito cedo devido a um quase afogamento que sofreu aos 2 anos de idade. “Natação é o único esporte que pode realmente salvar vidas. Sabendo nadar, você consegue reduzir de 80% a 88% as chances de um afogamento”, completa Thiago Pereira, padrinho do evento.