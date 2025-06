Estudo aponta que 21% do oceano global escureceu nas últimas duas décadas

O mapa mostra mudanças nas zonas fóticas entre 2003 e 2022: áreas em vermelho indicam escurecimento dos oceanos, em azul, clareamento, e em branco, ausência de mudança significativa / Crédito: Reprodução/ Universidade de Plymouth

Um novo estudo conduzido pela Universidade de Plymouth, na Inglaterra, e publicado na revista Global Change Biology, aponta que 21% do oceano global escureceu nas últimas duas décadas — uma área equivalente a mais de 75 milhões de quilômetros quadrados. As informações são da Revista Galileu. LEIA TAMBÉM| Eventos extremos se tornam 2,5 vezes mais prováveis com mudanças climáticas



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O escurecimento está relacionado a mudanças nas propriedades ópticas do oceano, que vêm reduzindo a profundidade das chamadas zonas fóticas — a camada superior do mar, por onde penetram luz solar e lunar, e onde vive cerca de 90% da vida marinha. Para chegar a essas conclusões, os cientistas combinaram dados de satélite com modelagem numérica. Entre 2003 e 2022, foi observado que 9% do oceano teve uma redução de mais de 50 metros na profundidade da zona fótica. Em 2,6% da superfície oceânica, a perda ultrapassou 100 metros. Segundo o pesquisador Tim Smyth, o impacto é preocupante: “Se a zona fótica estiver se reduzindo em cerca de 50 metros em grandes áreas do oceano, os animais que precisam de luz serão forçados a se aproximar da superfície, onde terão que competir por alimento e outros recursos”. Embora o escurecimento tenha sido o foco do estudo, os cientistas também observaram que cerca de 10% do oceano ficou mais claro no mesmo período, o que representa mais de 37 milhões de quilômetros quadrados.