90 filhotes de tartaruga são soltos no mar da praia do Futuro

90 filhotes de tartaruga-de-pente foram soltos no mar da Praia do Futuro, em Fortaleza, no último dia 14. A soltura, que marca o início da temporada de nascimentos de 2025, foi realizada pela equipe de voluntários do Instituto Verdeluz e aberta ao público, reunindo mais de 120 pessoas.



De acordo com Alice Frota, biologa do Instituto, a iniciativa começou no ano passado com o objetivo de sensibilizar a população por meio da vivência. A intenção é que as pessoas compreendam como ocorre o nascimento das tartarugas e sua importância para o meio ambiente. Além de ser um momento de entretenimento, a ação é também "uma oportunidade de conexão com a natureza, dos turistas, das pessoas que moram no entorno [da praia] e trabalhadores das barracas terem o contato direto com as tartaruguinhas que estão nascendo. De verem e entenderem como elas saem para a praia", explica Alice.