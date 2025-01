Suspeito de matar a própria companheira asfixiada em Aquiraz é preso

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), Caio Giovane disse ter praticado o crime após um “desentendimento” com a vítima. Após o crime, ele fugiu para o bairro Pajuçara, em Maracanaú, também na RMF.

Caio Giovane ainda contou à equipe que escondia mais maconha em um terreno na mesma rua. Ao todo, 49 gramas de maconha foram apreendidas.



"Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Aquiraz, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio, conforme o artigo 121, §2º-A, do Código Penal, e tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006)", informou a Polícia Militar do Ceará.