Homem é preso suspeito de estuprar adolescente de 14 anos em Potengi

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

O caso ocorreu nesta segunda-feira, 3. Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), antes de abusar sexualmente da adolescente, o homem havia tentado praticar o crime contra uma outra vítima .

Um homem , que não teve a identidade divulgada , foi preso em flagrante suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos em Potengi , município do Cariri cearense.

Após o caso vir à tona, diversos moradores, agentes de segurança e, até mesmo, o prefeito do município, Salviano Alencar (PDT), começaram a fazer buscas pelo criminoso na região. O suspeito foi preso por volta das 13h50min.

“Após a prisão, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil do Crato, onde foi autuado pelo crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal Brasileiro”, informou a Assessoria de Comunicação da PMCE.



Vídeos gravados por transeuntes mostram que o suspeito foi agredido por inúmeros moradores enquanto era conduzido pelos PMs à viatura.