Polícia apreende 9 kg de tabletes de maconha em casa abandonada

Após colher as informações, a equipe do 19º Batalhão da PMCE localizaram a residência onde a maconha estava localizada e dividida entre barras. Na ação, ninguém foi encontrado dentro do imóvel.

De acordo com a PMCE, um procedimento policial foi registrado no 13º Distrito Policial (DP), no bairro Cidades dos Funcionários, na Capital. Ainda segundo a corporação, as buscas continuam na região para localizar os suspeitos responsáveis pelo material ilícito.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.