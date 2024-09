Funcionário é morto a tiros dentro de supermercado em Fortaleza

Samu também esteve presente no local do crime Crédito: JÚLIO CAESAR

Um funcionário de 28 anos foi morto a tiros dentro de um estabelecimento comercial no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, no início da tarde deste domingo, 8. A vítima estava com o uniforme do estabelecimento na hora do crime. A vítima foi identificada como Wanderson Pereira de Oliveira, conhecido popularmente como "Lorin". No estabelecimento, o funcionário era responsável por realizar entregas. Ainda não há informações da motivação do crime. Em nota ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local e colheram indícios que subsidiarão as investigações.