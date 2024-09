Dois corpos são encontrados dentro de canal em Fortaleza

Vítimas foram mortas com arma de fogo e objeto contundente ainda não identificado; duplo homicídio foi registrado na manhã deste domingo, 8, no bairro Padre Andrade

Dois corpos do sexo masculino foram encontrados mortos dentro de um canal no bairro Padre Andrade, em Fortaleza, na manhã deste domingo, 8. Os homens, cujas identidades ainda não foram reveladas, foram mortos em via pública com disparo de arma de fogo e golpe de objeto contundente ainda não identificado.

Em nota ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga o duplo homicídio.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE foram ao local onde os corpos foram encontrados para apurar os primeiros indícios do crime.