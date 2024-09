Desertificação na Caatinga pode reduzir funcionalidade do solo em mais de 50%, aponta pesquisa

A desertificação na Caatinga, bioma no qual o Ceará está inserido, pode reduzir a funcionalidade do solo da Caatinga em mais de 50%. A situação dificulta a capacidade de sustentar o crescimento de plantas e promover o bem-estar social, de acordo com uma pesquisa publicada na revista Applied Soil Ecology. Outro efeito, é a diminuição do sequestro de carbono.

"[A desertificação] reduz a porosidade, impedindo a infiltração de água e, consequentemente, acaba acelerando o processo de erosão do solo", explica Antonio Yan Viana Lima, doutorando na Universidade de São Paulo (USP), à Agência Fapesp.