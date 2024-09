VaiVem: cerca de 47 mil pessoas desempegadas devem ser beneficiadas

Crédito: Helene Santos/Governo do Estado do Ceará

A segunda fase do Programa VaiVem, que atenderá pessoas desempregradas com passagens gratuitas, deve beneficiar cerca de 47 mil pessoas, de acordo com o Governo do Estado. A gratuidade vai atender o público da Capital e da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A nova etapa foi lançada na manhã desta segunda-feira, em uma solenidade realizada na praça José de Alencar, no Centro de Fortaleza.

"A segunda fase é [voltada] para beneficiários do Bolsa Família que perderam o emprego entre janeiro de 2023 até agora. Nós queremos fazer com que as pessoas, efetivamente, consigam um emprego", destaca Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará.

De acordo com João Gabriel Rocha, presidente da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), serão ofertados, ao todo, dez passagens por mês: cinco de ida e cinco de volta.