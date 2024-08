Mãe e filha são encontradas com ajuda de redes sociais após dois dias desaparecidas

As duas foram encontradas com ajuda do protocolo ‘Amber Alerts’, que usa as redes sociais da Meta, para comunicar casos de sumiço ou sequestro

Após ficarem desaparecidas por dois dias, uma mulher de 38 anos e a filha, de 2, foram localizadas nesta sexta-feira, 9. Elas haviam sido vistas pela última vez no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza. As duas foram encontradas com ajuda do protocolo Amber Alerts, que usa as redes sociais da Meta — empresa dona do Facebook, Instagram e Whatsapp — para comunicar casos de sumiço ou sequestro.

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o Amber Alerts envia um comunicado especial, que é publicado nas redes sociais, para um raio de até 160 quilômetros (km) do local do fato ocorrido. O alerta anuncia a descrição da vítima, além de descrições de qualquer indivíduo suspeito de envolvimento no crime.