Homem é condenado a 21 anos de prisão por matar advogada a mando de escrivã

O julgamento do réu Carlos Cley Rebouças Rocha, realizado na sexta-feira, 9, terminou com a condenação a 21 anos e quatro meses de reclusão. Ele é apontado como responsável por executar a advogada Maria Daniele Ximenes, crime registrado em junho de 2012 em Fortaleza.

A mandante do crime, Regina Lúcia de Amorim Gomes, foi condenada em 2023 a 16 anos de pena e cumpre a sentença sob o uso de tornozeleira eletrônica. As informações são do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

A acusação foi realizada pelo promotor Marcus Renan Palácio de Morais Santos durante o julgamento na 1ª Vara do Júri. As teses do MPCE foram acatadas e o réu foi condenado por homicídio, com qualificadoras de motivo torpe e de uso de recurso que impossibilitou defesa da vítima.