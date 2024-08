Ação que deixou 4 baleados durante festa seria retaliação de facção, diz testemunha

Testemunhas da ação criminosa que deixou quatro pessoas baleadas durante festa, entre elas um adolescente de 14 anos de idade, dizem que a ação seria uma retaliação por parte de uma facção criminosa.

O crime foi registrado no sábado, 10, em uma praça entre as ruas Agamenon com Raimundo Nery, no bairro Vila Peri.

Conforme uma testemunha ouvida pelo O POVO, supostos integrantes de uma organização criminosa teriam planejado uma festa de pagode e avisaram aos moradores que o evento seria "tranquilo".