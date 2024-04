Teto de posto da PRE em Aquiraz desaba após chuvas

De acordo com informações da rádio O POVO CBN , policiais que estavam no local informaram que a queda do teto ocorreu por volta das 6 horas, durante a troca de turnos.

A queda do teto não deixou feridos, porém parte da estrutura caiu sobre uma das viaturas da Polícia Militar do Ceará e uma motocicleta. Apesar do desabamento, a parte interior do posto da PRE não foi afetada.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que as providências necessárias já estão sendo realizadas.

Desabamento não deixou feridos, porém parte da estrutura atingiu uma viatura que estava no local Crédito: Camila Magalhães/O POVO CBN

Equipes da Superintendência de Obras Públicas (SOP) estão a caminho do local, com guindaste e caminhões, para fazer a remoção do material e, em seguida, iniciar a instalação da nova cobertura.

A PMCE também destacou que o policiamento no local não será prejudicado, continuando todas as atividades durante a operação de segurança planejada para a Semana Santa. “Nós estamos colocando viaturas para continuar o trabalho da polícia rodoviária e o serviço será prestado conforme planejado”, explica o comandante da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), coronel Klênio Sávio.