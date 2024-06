Ceará é o 12º estado brasileiro com maior desperdício de água

FORTALEZA é a 14ª cidade com maior redução de perda de água entre 2018 e 2022, Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará perde 44,38% do volume total de água por ano antes de chegar às residências brasileiras, ficando na 12ª posição entre os estados com maior taxa. Isso ocorre devido a vazamentos nas redes, erros de medição e consumos não autorizados — popularmente conhecidos como "gatos". O "Estudo de Perdas de Água 2024 (SNIS, 2022): Desafios na Eficiência do Saneamento Básico no Brasil" foi divulgado nesta quarta-feira, 5, pelo Instituto Trata Brasil (ITB), que realizou o estudo em parceria com a consultoria GO Associados. O levantamento foi elaborado a partir de dados públicos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, ano-base 2022). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Fortaleza é a 14ª cidade com maior redução de perda de água entre 2018 e 2022, com queda de 11,51 pontos percentuais. Taxa saiu de 48,13% para 36,62% no período.

Segundo o levantamento, considerando somente as perdas físicas (vazamentos), o volume de mais de 3,6 bilhões de metros cúbicos (m³) seria suficiente para abastecer aproximadamente 54 milhões de brasileiros em um ano. Também foi mensurado o impacto econômico. A redução de perdas de água de 37,8% para 25% resultaria em ganhos de R$ 40,9 bilhões até 2034.

Chorozinho recebe sistema de dessalinização pelo Programa Água Doce Sobre o assunto Ceará atinge 50% de volume de água armazenada antes do fim de abril

Chorozinho recebe sistema de dessalinização pelo Programa Água Doce André Machado, coordenador de Relações Institucionais e Comunicação do Instituto Trata Brasil, explica que, em 2012, as perdas na distribuição eram da ordem de 37%. "Se a gente considerar o período dos últimos 10 anos, de 2012 a 2022, a gente vai observar que houve, na verdade, uma piora nesse indicador de 0,8 pontos percentuais, já que hoje estamos com um patamar de perdas de água na distribuição de 37,8%", compara. Segundo ele, um saneamento eficaz e um combate a perdas eficazes começam a ser conquistados quando o saneamento básico, no geral, se torna uma prioridade municipal.

"Quando ele está na agenda pública local, tendo a sua importância assimilada tanto pelo poder público quanto pela sociedade civil", afirma. A partir de quando é encarado como uma prioridade, "é preciso ter um plano estruturado de combate a perdas e também disponibilidade de recursos para que os avanços possam ser percebidos". Na avaliação de André, é preciso dobrar o orçamento para a área: "Em 2022, o investimento bruto do país em saneamento básico foi da ordem de R$ 22,4 bilhões. Quando a gente deveria estar investindo R$47 bilhões para estar no trilho da universalização do saneamento básico. Existe aí um déficit de investimento de R$ 20,4 bilhões".