Pet Ceará Móvel completa um mês com mais de 5 mil atendimentos em Fortaleza

O Pet Ceará Móvel completou um mês de funcionamento nessa quarta-feira, 5, com mais de cinco mil procedimentos realizados no período. O governador Elmano de Freitas apresentou os dados por meio de um bate-papo semanal nas redes sociais. Os serviços ocorerram nos bairros João XXIII e Pan-Americano, e os próximos locais que irão receber o serviços serão o bairro Jardim das Oliveiras, a partir de sexta-feira, 7, e Jangurussu, neste sábado, 8.

Durante o bate-papo, o governador destacou a importância desses serviços para a população. “Estamos levando esse trabalho, principalmente, para a periferia de Fortaleza, pensando justamente nas pessoas que não têm como pagar por esses serviços”, ressaltou Elmano.

Cada unidade de Pet Móvel fica em um bairro por duas semanas.

O Governo do Estado destaca que para realizar o agendamento de castração o tutor precisa apresentar documento oficial de identificação (RG e CPF) junto com comprovante de endereço. Já o processo cirúrgico não é realizado no dia do agendamento.