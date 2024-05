Fortaleza foi a capital que mais acumulou chuvas entre domingo, 12, e segunda, 13

Fortaleza foi a capital brasileira que apresentou o maior número de chuvas entre o domingo, 12, e a segunda-feira, 13, dia em que foram registrados alagamentos em diversos pontos da Cidade. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Município registrou 66,6 milímetros no período.

Monitoramento aponta Porto Alegre, sede do Rio Grande do Sul (RS), como a segunda a apresentar o maior número de precipitações, com 39,2 mm acumulados dentro do intervalo de tempo observado.

Região vem sofrendo com as fortes enchentes que atingem atualmente o estado gaúcho. Em seguida, aparecem: Macapá (23,8 mm), Natal (7,1), São Luís (3,4), João Pessoa (2,4) e Manaus (1,4).