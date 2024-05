Cavalo preso à carroça atinge carro em avenida no bairro José Walter

Um cavalo que puxava uma carroça saiu em disparada na avenida I, no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza, e bateu em um carro que estava parado no semáforo. O registro do momento foi publicado nas redes sociais nesta semana e mostra o animal puxando a carroça em alta velocidade em um dos trechos da avenida.

Com a batida, parte da carroça tombou e quebrou, porém o animal continuou preso à estrutura.

Pelas imagens, não foi possível identificar o dono do cavalo ou o que teria acontecido com o animal após o caso.

O POVO entrou em contato com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) para obter mais informações. A matéria será atualizada quando a demanda for respondida.