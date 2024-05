Dupla suspeita de expulsar moradores da Praia do Futuro é capturada

Na última terça-feira, 30, dois suspeitos foram capturados suspeitos de tentar expulsar moradores do bairro Praia do Futuro, em Fortaleza. A dupla foi capturada pelo 22° batalhão da Polícia Militar (22° BPM).

De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos tentaram fugir disparando contra policiais militares, mas foram capturados.

Durante as buscas, duas armas foram encontradas com eles, uma espingarda calibre 12 e um rifle calibre 44. O armamento foi apreendido junto com a dupla, que foi conduzida à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).