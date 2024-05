Saúde mental materna será tema de evento em Fortaleza neste domingo, 5

Parque do Cocó terá oficinas sobre saúde mental materna neste domingo, 5 Crédito: Freepik

Em maio, além do Dia das Mães, também é comemorado o Dia Internacional pela Saúde Mental Materna na primeira quarta-feira do mês. Com o intuito de ampliar a visibilidade e a discussão sobre o tema, além de estimular ações de incentivo ao cuidado materno, uma Mobilização pela Saúde Mental Materna será realizada em diversas cidades do País. Em Fortaleza, a ação será neste domingo, 5, com um piquenique temático, oficinas, aula de alongamento e sorteios de brindes no Parque Estadual do Cocó. O evento terá a participação de uma equipe interdisciplinar de psicologia, psiquiatria, ginecologia, nutrição, dentre outras áreas da saúde. A Mobilização Nacional pela Saúde Mental Materna foi idealizada pela psicóloga Rafaela Schiavo, do Instituto MaterOnline, com o objetivo de evidenciar na sociedade a importância de cuidar da saúde mental durante os períodos de gestação, parto e pós-parto.

Na capital cearense, Milena Bonfim, psicóloga Obstétrica/Perinatal e da Parentalidade é a responsável pelo projeto. “Com o desenvolvimento da psicologia obstétrica nos últimos 40 anos aqui no Brasil, nós vamos percebendo que esse período da gestação, do parto, do pós-parto, que chamamos de ciclo gravídico puerperal, tem muitas questões peculiares", explica. Segundo ela, o corpo passa nessa fase por muitas mudanças físicas e psicológicas que são refletidas nos relacionamentos sociais das mulheres. A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que as mulheres estão suscetíveis a desenvolver transtornos mentais durante a gravidez e no primeiro ano após o parto. Dados da pesquisa “Nascer no Brasil: Inquérito nacional sobre parto e Nascimento”, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), revelaram uma prevalência de 26,3% de sintomas de depressão entre seis e 18 meses após o parto. No pós-parto, até 30% das mulheres tiveram depressão; cerca de 60% já apresentam indícios durante a gestação, sem serem diagnosticadas e devidamente tratadas.