Motorista atropela casal e colide contra muro de escola municipal de Fortaleza

Motorista atropela casal e colide contra muro de escola municipal, no Carlito Pamplona Crédito: Luciano Cesário/O POVO CBN

Questionado pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), o motorista informou que havia consumido bebida alcoólica antes do acidente. Ele foi encaminhado ao 34º Distrito Policial, onde foi autuado. Durante a ocorrência, Edimar Peixoto Santos estava com a filha e a esposa em uma parada de ônibus da região. “Um senhor saiu de casa com a [caminhonete] e, não sei o que houve, ela saiu desgovernada de lá e pra cá, acelerando cada vez mais, atropelou o casal da moto, subiu no canteiro, quebrou a parada onde a gente estava, a gente [teve] que sair correndo, e atravessou o muro da escola.” O casal foi atendido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dos dois.