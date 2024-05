Mulher e criança morrem após colisão entre dois carros, em Aquiraz; um dos motoristas estava bêbado

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), a mulher, que veio a óbito, seria babá de duas crianças que estavam em um dos veículos. Após o acidente, os pequenos foram encaminhados ao Hospital Distrital de Aquiraz em estado grave de saúde.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), outras quatro pessoas foram socorridas.

O suspeito de embriaguez foi submetido ao teste etilômetro, que deu positivo. Ele foi conduzido para uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante e colocado à disposição da Justiça. O caso foi transferido para a Delegacia Metropolitana de Aquiraz.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h50. A ocorrência também contou com o auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).