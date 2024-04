Moradores reclamam de avenida com lama, morro de areia e sem pavimentação em Aquiraz

Via tem acúmulo de água, lama e morros de areia desnivelados no bairro Porto das Dunas Crédito: Samuel Setubal

Os moradores da avenida dos Oceanos, no bairro Porto das Dunas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), estão reclamando da má condição da via. O local não possui pavimentação e tem acúmulo de lama e morros de areias, que vêm dificultando a passagem de pedestres e veículos, principalmente no acesso às casas e condomínios residencias no entorno. O POVO esteve no local na última quinta-feira, 4 e constatou a situação. O trecho com problema está localizado entre a rua Cajueiro e a avenida Oceano Atlântico, próximo ao Beach Park. A situação na via é dividida em dois cenários: de um lado tem água acumulada com cerca de 80 centímetros de profundidade em solo argiloso É representado por uma terra vermelha-escura, úmida e macia e do outro lado é lama com morros de areia desnivelados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com o administrador Washington Segundo, 37, que mora na região há sete anos, o problema é antigo e, atualmente, ao tentar passar no local com um veículo o condutor escolhe qual prejuízo que vai ter. “Ou você atola o carro ou deixa a água entrar no veículo. Já teve carro 4x4 atolando e pedindo ajuda para sair. É uma areia movediça”, afirma o morador.



Conforme uma moradora e síndica de um condomínio residencial na via, Gladys Queiroz, a situação está impedindo dos moradores acessarem o condomínio. "É inviável a entrada. Estamos usando as ruas laterais para poder entrar no nosso condomínio", disse. Ainda segundo a síndica, a prefeitura chegou a colocar areia na avenida para melhorar o nivelamento, mas, segundo a moradora, piorou. "Há quatro meses, eles colocaram areia só de um lado e ficou um buraco do outro. Essa areia virou uma lama", comenta. Membro da Associação dos Moradores do Porto das Dunas (Pordunas) e morador do bairro há 11 anos, Alexandre Barbosa, também afirmou que o problema é antigo. "Ano após ano, o problema vem trazendo uma série de transtornos em um bairro que tem apelo turístico. Gera constrangimento para os moradores e visitantes", afirma.

Ainda segundo Alexandre, no período de chuvas, é recorrente o pedido de socorro de alguns condutores que se arriscam a passar na via e acabam ficando atolados. O integrante da Associação afirma que, apesar de ter um projeto vigente de melhorias de infraestutura, há uma lentidão na execução da obra. Via está inclusa em obras de drenagem e pavimentação, mas ainda não recebeu ações Em janeiro de 2023, uma ordem de serviço destinou R$ 35 milhões para obras de drenagem e pavimentação na avenida dos Oceanos e de mais 24 vias do Porto das Dunas. A verba foi pleiteada pela Prefeitura de Aquiraz com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MIDR). Na época, a previsão da obra era de 12 meses, podendo durar até 16 meses, contando com possíveis atrasos que pudessem gerar no período de chuvas do Estado, no primeiro semestre de cada ano. Até o momento, trecho da avenida não recebeu intervenções de melhorias. O recurso para obras foi dividido em duas fases: R$ 20 milhões a serem investidos na primeira fase das obras, com duração de 12 meses, e R$ 15 milhões na segunda fase, que tinha previsão para começar no início deste ano. Na época, a Prefeitura de Aquiraz informou que todas as vias da região iriam contar com sistema de drenagem, além de 100 mil metros quadrados de piso intertravado e 50 mil metros de calçadas com acessibilidade. Em nota, ao O POVO, nesta segunda-feira, 8, a Prefeitura de Aquiraz, disse que a execução das ruas segue a ordem estabelecida pelo cronograma da obra. “É uma obra de execução complexa, que demandará tempo até que o bairro esteja completamente transformado”, disse.