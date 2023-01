Porto das Dunas recebe obras de pavimentação e drenagem na ordem de R$ 35 milhões

Aguardada há pelo menos três décadas, as obras de drenagem superficial e pavimentação de 25 vias do bairro Porto das Dunas devem iniciar em 10 dias.

O investimento total será de R$ 35 milhões. A verba foi pleiteada pela Prefeitura de Aquiraz com o Ministério do Desenvolvimento Regional. A previsão da obra é de '12 meses, podendo durar até 16 meses, contando com possíveis atrasos que podem gerar o período de chuvas do Estado.

Nesta primeira etapa serão 25 vias que receberão as melhorias, entre elas as avenidas Meduza, dos Oceanos e dos Golfinhos. O perímetro que compõe a primeira etapa da obra vai do Aquaville Resort ao Beach Park e da margem da CE-025 a beira do mar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ordem de serviço foi assina na manhã deste quarta-feira, 4, e contou com a presença de representantes do Beack Park, da Associação dos Moradores do Porto das Dunas (Pordunas) e dos prefeitos de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PL), e do Eusébio, Acilon Gonçalves (PL).

Mais notícias de Economia

Tags