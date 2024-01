APA do Rio Pacoti: Incêndio em área ambiental é investigado pela Semace

O órgão foi até o local na sexta-feira, 26, e realizou a ação por meio da Diretoria de Fiscalização da Semace juntamente com o gestor da Unidade de Conservação (UC) da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema).

Está sob investigação da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) a autoria de um incêndio que atingiu a Área de Proteção Ambiental do Rio Pacoti, em Aquiraz , na Região Metropolitana de Fortaleza, na última quinta-feira, 25.

Conforme os técnicos, o incêndio foi causado por indução humana e começou no sopé de uma duna, nas proximidades do Parque Eólico. O local mais afetado era composto de uma capoeira – área com gramíneas – e vegetação de tabuleiro. No caso da vegetação de tabuleiro, o estrago ficou nos estratos herbáceos e arbustivos.

A Semace esclareceu ainda que não houve a identificação da autoria da queimada e o gestor da Unidade de Conservação (UC) disse que as buscas para que o autor do fogo seja identificado continuam.